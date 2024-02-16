Зеленський про угоди гарантій безпеки з Британією, Францією та Німеччиною: важливо, щоб рф бачила підтримку України
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що угоди про гарантії безпеки, підписані з Великою Британією, Францією та Німеччиною, важливі для того, щоб Росія побачила, що Україна має підтримку великих світових держав і не буде покинута.
Дуже важливо, щоб росія, бачила, що Україна не на одинці й що дійсно потужні країни світу, з потужною економікою не залишають Київ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, коментуючи особливості підписаних угод про гарантії безпеки з Британією, Францією та Німеччиною, передає УНН.
Деталі
На запитання, що відрізняє угоду з Францією, від подібної з Німеччиною та Британією, що особливого запропонувала Франція, Зеленський відповів:
У нас поки що не так багато таких угод. Кожна з них ми по своєму посилює Україну, посилює наше цивільне населення, військових. Складно порівняти угоди, кожна з цих трьох країн, реальних лідерів безпеки у світі, в кожної є свої пріоритети, деталі...Це відкриті документи.
Він зазначив, що важливо, що Росія бачить підтримку України.
Дуже важливо, що це бачить ворожа, агресивна Росія, щоб вона бачила, що Україна не на одинці й що дійсно потужні країни світу, з потужною економікою не залишають Україну...