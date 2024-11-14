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Зеленский о ситуации на Купянском направлении: наши воины сработали очень эффективно

Зеленский о ситуации на Купянском направлении: наши воины сработали очень эффективно

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский получил доклад от Главнокомандующего ВСУ Сирского о ситуации на Купянском направлении. Силы обороны эффективно отбили попытку российского десанта войти в город, ситуация под контролем.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по Купянскому направлению. Президент подчеркнул, что на этом направлении Силы обороны сработали очень эффективно. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня был доклад Главкома Сырского. Как и всегда, именно с этого начинается день. Не только Донецкая область - еще Купянское направление, наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция", - сказал Зеленский.

Напомним

Сервис DeepState накануне показал кадры атаки оккупантов на Купянск. Глава Купянской МВА Андрей Беседин в комментарии местному СМИ заявил, что российскому десанту закрепиться не удалось.

Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о закреплении врага в Купянске. Российский десант был уничтожен, ситуация находится под контролем Сил обороны.

СтратКом ВСУ сообщил, что информация об оккупации Ильинки и присутствии российских войск в Купянске не соответствует действительности. Оба населенных пункта остаются под контролем Сил обороны.

Глава обладминистрации Олег Синегубов заявил, что диверсионно-разведывательная группа рф на бронетехнике попыталась войти в Купянск 13 ноября, но была полностью ликвидирована. Город остается под контролем ВСУ, продолжается зачистка территории.

Павел Башинский

Павел Башинский

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