Зеленский о разговоре Шольца с путиным: меня это не удивило

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
08:45 • 27957 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 94058 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 106299 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 110731 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 112662 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 106251 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 122579 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 131825 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131731 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133089 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Легализованное самоубийство: парламент Британии предварительно одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию

Легализованное самоубийство: парламент Британии предварительно одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию

 • 44793 просмотра
Правоохранители задержали экс преподавателя университета, который корректировал удары рф по Николаеву

Правоохранители задержали экс преподавателя университета, который корректировал удары рф по Николаеву

 • 22620 просмотра
Почти 80% украинцев уже трудоустроены или ищут работу в Польше-опрос

Почти 80% украинцев уже трудоустроены или ищут работу в Польше-опрос

 • 27512 просмотра
Страны Балтии объявили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС

Страны Балтии объявили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС

 • 52126 просмотра
Войска рф за прошедшие сутки нанес более 500 ударов по Запорожской области

Войска рф за прошедшие сутки нанес более 500 ударов по Запорожской области

 • 20030 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 104302 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 104269 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 120332 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 132073 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 153143 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 49081 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 64649 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 64848 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

 • 66294 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 104206 просмотра
Актуальное
Зеленский о разговоре Шольца с путиным: меня это не удивило

Зеленский о разговоре Шольца с путиным: меня это не удивило

Киев  •  УНН

 • 4156 просмотра

Read in English

Президент Украины прокомментировал телефонный разговор канцлера Германии с путиным. Зеленский объяснил, почему такие контакты могут открыть "Ящик Пандоры" в попытках завершить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору владимиру путину его не удивил. По словам Президента, политиков стран-партнеров хотят быть лидерами в деле завершения войны, но они понимают, что путин считает Украину частью россии и никто во время этой войны не смог изменить его мнение. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, передает УНН.

"Я разговаривал с канцлером по телефону, да, и, конечно, нам нужно встретиться лично. Они помогают нам (Германия - ред.), это одна из самых больших поддержек, которые мы получаем, включая военную. Но я ему сказал... Меня не удивило, что он общался с путиным, он хочет (Шольц - ред.) понимать, о чем путин думает. Я ему сказал, что я не поддерживаю такую идею из - за того, что это откроет ящик Пандоры, потому что есть люди, которые хотят быть лидерами в этом деле, они хотят оставаться политическими лидерами, они хотят быть на первых страницах газет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что лидеры стран должны понимать, что путин "считает Украину частью россии и никто во время этой войны не смог изменить его мнение".

"Он считает, что люди, которые здесь живут, это его люди и именно поэтому он относится к нам как к врагу. Он считает, что это часть россии, он хочет уничтожить все украинское, что в Украине связано с Украиной и украинцами. У него именно есть эта ужасная идея, гитлеровская идея. Именно поэтому это открывает этот ящик Пандоры, поскольку тогда другие лидеры будут с ним говорить, чтобы оказаться на страницах газет. Они говорят, что мы можем справиться с путиным, но на самом деле вы не можете справиться с киллером, если вы слабы. Для него свиньи что, он уважает только силу", - добавил Зеленский.

Напомним

Украинский Президент Владимир Зеленский переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности обсудили шаги, которые могут усилить Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина