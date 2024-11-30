Зеленский о разговоре Шольца с путиным: меня это не удивило

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору владимиру путину его не удивил. По словам Президента, политиков стран-партнеров хотят быть лидерами в деле завершения войны, но они понимают, что путин считает Украину частью россии и никто во время этой войны не смог изменить его мнение. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, передает УНН.

"Я разговаривал с канцлером по телефону, да, и, конечно, нам нужно встретиться лично. Они помогают нам (Германия - ред.), это одна из самых больших поддержек, которые мы получаем, включая военную. Но я ему сказал... Меня не удивило, что он общался с путиным, он хочет (Шольц - ред.) понимать, о чем путин думает. Я ему сказал, что я не поддерживаю такую идею из - за того, что это откроет ящик Пандоры, потому что есть люди, которые хотят быть лидерами в этом деле, они хотят оставаться политическими лидерами, они хотят быть на первых страницах газет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что лидеры стран должны понимать, что путин "считает Украину частью россии и никто во время этой войны не смог изменить его мнение".

"Он считает, что люди, которые здесь живут, это его люди и именно поэтому он относится к нам как к врагу. Он считает, что это часть россии, он хочет уничтожить все украинское, что в Украине связано с Украиной и украинцами. У него именно есть эта ужасная идея, гитлеровская идея. Именно поэтому это открывает этот ящик Пандоры, поскольку тогда другие лидеры будут с ним говорить, чтобы оказаться на страницах газет. Они говорят, что мы можем справиться с путиным, но на самом деле вы не можете справиться с киллером, если вы слабы. Для него свиньи что, он уважает только силу", - добавил Зеленский.

Напомним

Украинский Президент Владимир Зеленский переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности обсудили шаги, которые могут усилить Украину.