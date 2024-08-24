Зеленский о ракете "Паляниця": реальный способ действовать, пока некоторые из партнеров "тормозят" с решениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские вооруженные решения, в частности и ракета "Паляниця" - это реальный способ действовать пока некоторые из партнеров, к сожалению, "тормозят" с решениями о поставках военной помощи, передает УНН.

Детали

"Решение по финансированию производства в Украине, по развитию производств будет добавлять необходимой силы всем нам и делать неотвратимый справедливый мир для Украины и всей Европы. Еще раз подчеркиваю, что наши новые вооруженные решения, в том числе и ракета "Паляниця" - это наш реальный способ действовать пока некоторые из наших партнеров, к сожалению, тормозят с решениями. Решения наши и решения партнеров должны работать вместе и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл несколько деталей относительно новой украинской разработки ракеты-дрона "Паляниця", которая быстрее украинских дальнобойных дронов и мощнее.