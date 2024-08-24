Зеленський про ракету "Паляниця": реальний спосіб діяти, поки деякі з партнерів "гальмують" із рішеннями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові українські збройні рішення, зокрема і ракета "Паляниця" - це реальний спосіб діяти поки деякі з партнерів, на жаль, "гальмують" із рішеннями про постачання військової допомоги, передає УНН.

Деталі

"Рішення щодо фінансування виробництва в Україні, щодо розвитку виробництв буде додавати необхідної сили всім нам і робити невідворотній справедливий мир для України та усієї Європи. Ще раз підкреслюю, що наші нові збройні рішення, зокрема і ракета "Паляниця" - це наш реальний спосіб діяти поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями. Рішення наші та рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розкрив декілька деталей щодо нової української розробки ракети-дрона "Паляниця", яка більш швидша за за українські далекобійні дрони та потужніша.