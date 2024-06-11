Президент о мобилизации: если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстаивать

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Кольцом заявил о необходимости предоставления полного объема оружия от международных партнеров для эффективного противостояния российской агрессии. Он уверен, что если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстаивать, передает УНН.

Что касается оружия. Вопрос не настал ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить русских? Наступил! - сказал Зеленский.

Он также ответил на вопрос о том, в состоянии ли Украина мобилизовать достаточно солдат и офицеров для освобождения своих территорий от российской оккупации с помощью имеющихся систем и вооружений:

"Я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет через военное положение, через состояние войны и идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день война. Но если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстаивать".

Напомним

Бронирование от мобилизации будет в действии, правительство поддержало постановление.