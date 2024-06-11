Президент про мобілізацію: якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстоювати
Київ • УНН
Якщо ми хочемо зберегти нашу державу, ми повинні захищати її, каже Зеленський, наголошуючи на необхідності отримання повного спектру озброєнь від міжнародних партнерів для протидії російській агресії та мобілізації достатньої кількості солдатів.
Президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив про необхідність надання повного обсягу зброї від міжнародних партнерів для ефективного протистояння російській агресії. Він впевнений, що якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстоювати, передає УНН.
Що стосується зброї. Питання чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав!
Він також відповів на запитання про те, чи в змозі Україна мобілізувати достатньо солдатів та офіцерів для звільнення своїх територій від російської окупації за допомогою наявних систем та озброєнь:
"Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас іде через військовий стан, через стан війни і йде з першого дня.Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстоювати".
Нагадаємо
Бронювання від мобілізації буде в Дії, уряд підтримав постанову.