Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину еще не поступили новые истребители F-16, которые необходимы для того, чтобы помочь противостоять российскому господству в воздухе. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне, пишет УНН.

«Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили», - сказал Зеленской, заявив, что благодарен за то, что было предоставлено Украине.

Но он подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь противостоять российскому господству в воздухе и «разблокировать небо».

Дополнение

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно сокращение обучения на истребителях F-16, расширение базы для обучения на F-16 и увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не за 3-5 лет.

Украина рассчитывает получить 6 самолетов F-16 этим летом и еще 20 до конца года - СМИ