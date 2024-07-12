Украина ожидает получить этим летом от стран-партнеров шесть самолетов F-16 этим летом и до 20 самолетов до конца 2024 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, процесс передачи самолетов F-16 был затруднен из-за задержки запчастей к ним и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Также отмечается, что планировщики обеспокоены тем, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для атак России.

Киев рассчитывает получить 6 F-16 этим летом и до 20 до конца года - отметил собеседник издания.

Издание отмечает, что вызовы были настолько серьезными, что вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину и того, является ли это сейчас очень дорогой демонстрацией поддержки президента Владимира Зеленского.

За несколько месяцев, с тех пор как пилоты начали учиться, в том числе 12 в США, поле боя изменилось: обе стороны полагаются на дешевые беспилотники, а Россия укрепляет свою противовоздушную оборону.

Также высокопоставленный чиновник НАТО назвал три главные проблемы, которые беспокоят планировщиков. Во-первых, самолеты должны быть перенастроены в зависимости от их задачи, например, разведки или ведения боя. Во-вторых, в Украине не так много длинных качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий для их защиты от российского нападения.

В-третьих, логистика поддержки самолетов является сложной: от потребности в запасных частях до требований технического обслуживания до поиска инженеров. Другой чиновник НАТО отметил, что Украина пытается достичь за считанные месяцы того, на что обычно уходит три-четыре года - пишет издание.

Напомним,

Норвегия передаст Украине 6 истребителей F-16 до конца 2024 года для защиты от российских воздушных атак.