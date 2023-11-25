Зеленский назвал атаку российских беспилотников в День памяти жертв Голодомора целенаправленным террором

Массовая атака врага беспилотниками в ночь перед днем памяти жертв Голодомора-геноцида - это сознательный террор. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО и сбивать больше. И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное.