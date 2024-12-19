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Зеленский к Евросовету: нужно наложить санкции на "росатом"

Зеленский к Евросовету: нужно наложить санкции на "росатом"

Киев  •  УНН

 • 6920 просмотра

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Президент Украины выступил на заседании Европейского совета с призывом наложить санкции на "росатом" и российский танкерный флот. ЕС уже принял 15-й пакет санкций против рф для ограничения ее военных возможностей.

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС наложить санкции на "росатом". Об этом он сказал во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН.

"Санкции против россии увеличиваются в этом году и очень важно достичь прогресса по противодействию российскому танкерному флоту. Нам нужно сделать все, чтобы эти суда исчезли из акваторий Европейского Союза. россия продолжает экспортирование, нужно наложить санкции на "росатом", - заявил Зеленский.

Он отметил, что очень важно также продолжать кооперацию по линии ВПК для того, чтобы расширить индустриальные способности, и промышленные.

Дополнение

Совет ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций с целью дальнейшего ограничения способности россии вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

Эти ограничительные меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС путем нацеливания на теневой флот путина и ослабление российского военно-промышленного комплекса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина