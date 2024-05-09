Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ

Президента Украины Владимира Зеленского больше нельзя найти в базе розыска на сайте мвс рф, передает УНН со ссылкой на "Медиазону".

Детали

Кроме того, по данным росСМИ, из базы розыска мвс рф исчез и пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Карточки розыска действующего и уже бывшего глав Украины исчезли вскоре после того, как 4 мая их случайно обнаружили сотрудники росСМИ. Сейчас, по анкетным данным обоих президентов, сайт выдает ноль результатов.

В россии объявили в розыск президента Зеленского

Как ранее выяснила "Медиазона", обоих президентов Украины добавила в розыск дежурная часть мвс россии в оккупированной Донецкой области - ее номер был указан в контактной информации. Произошло это не позднее 22 февраля, но карточки розыска заметили только в начале мая.

После того, как карточки обнаружили, 6 мая мвс рф выступило с нехарактерным для ведомства комментарием, что оно было лишь "техническим исполнителем" при объявлении в розыск: "В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается ск рф и его территориальными подразделениями". Вскоре после этого карточки убрали с сайта.

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