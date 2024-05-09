Зеленський "зник" із бази розшуку мвс рф - росЗМІ
Київ • УНН
У рф ймовірно видалили Президента України Зеленського та колишнього президента Порошенка зі свого списку розшуку.
Президента України Володимира Зеленського більше не можна знайти у базі розшуку на сайті мвс рф, передає УНН із посиланням на "Медіазону".
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Крім того, за даними росЗМІ, із бази розшуку мвс рф зник і п'ятний Президент України Петро Порошенко.
Картки розшуку діючого та вже колишнього глав України зникли невдовзі після того, як 4 травня їх випадково виявили співробітники росЗМІ. Зараз, за анкетними даними обох президентів, сайт видає нуль результатів.
У росії оголосили у розшук президента Зеленського04.05.24, 16:02 • 102329 переглядiв
Як раніше з'ясувала "Медіазона", обох президентів України додала до розшуку чергова частина мвс росії в окупованій Донецькій області — її номер було вказано у контактній інформації. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.
Після того, як картки виявили, 6 травня мвс рф виступило з нехарактерним для відомства коментарем, що воно було лише "технічним виконавцем" при оголошенні в розшук: "У даному випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення приймається ск рф та його територіальними підрозділами". Незабаром після цього картки прибрали із сайту.
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