Зеленский и Трамп обсудили замороженные активы, Украина ожидает прогресса - Сибига

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа обсуждались замороженные активы. Украина надеется на прогресс в этом вопросе, поскольку считает, что Россия должна платить за свою агрессию.

Зеленский и Трамп обсудили замороженные активы, Украина ожидает прогресса - Сибига

Во время встречи лидеров Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - речь шла о замороженных активах. Надеемся, что на этом направлении будет прогресс. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Президент Зеленский имел очень продуктивный разговор с Президентом Трампом. Это было одно из тех общений исторического характера, которые меняют парадигму

- сообщил Сибига.

По словам главы МИД, "мы можем констатировать все большее осознание американской стороной, в том числе Президентом Трампом, что единственным препятствием к миру является россия".

В Сенате предлагают передавать замороженные в США российские активы Украине каждые 90 дней - двухпартийный законопроект20.09.25, 21:50 • 7026 просмотров

Кроме того, по его словам, во время встречи лидеров Украины и США "речь шла о замороженных активах".

Мы очень надеемся, что на этом направлении будет прогресс, потому что справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые оно причинило своей агрессией

- добавил Сибига.

Зеленский обсудил с МВФ использование замороженных российских активов и новые программы поддержки Украины23.09.25, 04:02 • 2943 просмотра

Антонина Туманова

