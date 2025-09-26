Зеленский и Трамп обсудили замороженные активы, Украина ожидает прогресса - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа обсуждались замороженные активы. Украина надеется на прогресс в этом вопросе, поскольку считает, что Россия должна платить за свою агрессию.
Во время встречи лидеров Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - речь шла о замороженных активах. Надеемся, что на этом направлении будет прогресс. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Президент Зеленский имел очень продуктивный разговор с Президентом Трампом. Это было одно из тех общений исторического характера, которые меняют парадигму
По словам главы МИД, "мы можем констатировать все большее осознание американской стороной, в том числе Президентом Трампом, что единственным препятствием к миру является россия".
Кроме того, по его словам, во время встречи лидеров Украины и США "речь шла о замороженных активах".
Мы очень надеемся, что на этом направлении будет прогресс, потому что справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые оно причинило своей агрессией
