Зеленський і Трамп обговорили заморожені активи, Україна очікує прогресу - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа обговорювалися заморожені активи. Україна сподівається на прогрес у цьому питанні, оскільки вважає, що росія має платити за свою агресію.
Під час зустрічі лідерів України та США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа - йшла мова про заморожені активи. Сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес. Про це глава МЗС України Андрій Сибіга сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
Президент Зеленський мав дуже продуктивну розмову з Президентом Трампом. Це було одне із тих спілкувань історичного характеру, які змінюють парадигму
За словами глави МЗС, "ми можемо констатувати все більше усвідомлення американською стороною, в тому числі Президентом Трампом, що єдиною перешкодою до миру є росія".
Крім того, за його словами, під час зустрічі лідерів України та США "йшла мова про заморожені активи".
Ми дуже сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес, тому що справедливо, аби саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією
