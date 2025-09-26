Зеленський і Трамп обговорили заморожені активи, Україна очікує прогресу - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа обговорювалися заморожені активи. Україна сподівається на прогрес у цьому питанні, оскільки вважає, що росія має платити за свою агресію.