14:33 • 17373 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 31424 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 16984 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 17586 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 20781 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21168 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 34897 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 39398 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 43589 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28844 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський і Трамп обговорили заморожені активи, Україна очікує прогресу - Сибіга

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа обговорювалися заморожені активи. Україна сподівається на прогрес у цьому питанні, оскільки вважає, що росія має платити за свою агресію.

Зеленський і Трамп обговорили заморожені активи, Україна очікує прогресу - Сибіга

Під час зустрічі лідерів України та США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа - йшла мова про заморожені активи. Сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес. Про це глава МЗС України Андрій Сибіга сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Президент Зеленський мав дуже продуктивну розмову з Президентом Трампом. Це було одне із тих спілкувань історичного характеру, які змінюють парадигму 

- повідомив Сибіга.

За словами глави МЗС, "ми можемо констатувати все більше усвідомлення американською стороною, в тому числі Президентом Трампом, що єдиною перешкодою до миру є росія".

У Сенаті пропонують передавати заморожені у США російські активи Україні кожні 90 днів - двопартійний законопроєкт20.09.25, 21:50 • 7026 переглядiв

Крім того, за його словами, під час зустрічі лідерів України та США "йшла мова про заморожені активи".

Ми дуже сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес, тому що справедливо, аби саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією 

- додав Сибіра.

Зеленський обговорив із МВФ використання заморожених російських активів та нові програми підтримки України23.09.25, 04:02 • 2943 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна