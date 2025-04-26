Зеленский и Трамп могут встретиться в Риме - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Риме, где они будут присутствовать на похоронах Папы Франциска в субботу, сообщил AFP высокопоставленный чиновник, пишет УНН.

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"Два президента могут встретиться", – сказал чиновник AFP.

В пятницу Трамп заявил, что россия и Украина "очень близки к соглашению".