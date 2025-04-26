Зеленский и Трамп могут встретиться в Риме - AFP

$41.690.00
47.420.00
ukenru
В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска
08:14 • 380 просмотра

В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

Эксклюзив
04:00 • 13880 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 21859 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 27426 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 37457 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 47248 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 56867 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 38667 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 40187 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 87401 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
5.9м/с
46%
750 мм
Популярные новости

"Это бомба замедленного действия": президент Литвы прокомментировал возможное признание Крыма российским

25 апреля, 22:45 • 4936 просмотра

Контрафакт на 3,6 миллиона: в Сумской области разоблачена масштабная схема незаконного оборота подакцизной продукции

25 апреля, 23:10 • 10974 просмотра

В Ватикане завершилась церемония прощания с Папой Франциском: гроб с телом понтифика закрыли

26 апреля, 00:50 • 8612 просмотра

Премьер-министры Украины и Норвегии обсудили вопросы совместного производства оружия

26 апреля, 01:33 • 3836 просмотра

США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph

03:26 • 12232 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

04:00 • 13883 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 56868 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 87401 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 139084 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 302588 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 15724 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 53270 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 44917 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 51636 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 82393 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

Зеленский и Трамп могут встретиться в Риме - AFP

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Риме, где оба будут присутствовать на похоронах Папы Франциска. Трамп заявил, что Россия и Украина "очень близки к соглашению".

Зеленский и Трамп могут встретиться в Риме - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Риме, где они будут присутствовать на похоронах Папы Франциска в субботу, сообщил AFP высокопоставленный чиновник, пишет УНН.

Детали

"Два президента могут встретиться", – сказал чиновник AFP.

В пятницу Трамп заявил, что россия и Украина "очень близки к соглашению".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Рим
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,605.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,800.59