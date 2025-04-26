Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Римі - AFP
Київ • УНН
Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Римі, де обидва будуть присутні на похороні Папи Франциска. Трамп заявив, що росія та Україна "дуже близькі до угоди".
Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Римі, де вони будуть присутні на похороні Папи Франциска в суботу, повідомив AFP високопосадовець, пише УНН.
Два президенти можуть зустрітися
Доповнення
У п’ятницю Трамп заявив, що росія та Україна "дуже близькі до угоди".
Прибувши до Риму, Трамп заявив про близькість угоди між рф та Україною і закликав негайно припинити кровопролиття26.04.25, 02:43 • 3424 перегляди