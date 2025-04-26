Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Римі - AFP

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Римі, де вони будуть присутні на похороні Папи Франциска в суботу, повідомив AFP високопосадовець, пише УНН.

Два президенти можуть зустрітися - сказав чиновник AFP.

Доповнення

У п’ятницю Трамп заявив, що росія та Україна "дуже близькі до угоди".

Прибувши до Риму, Трамп заявив про близькість угоди між рф та Україною і закликав негайно припинити кровопролиття