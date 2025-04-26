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У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска
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У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска

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Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Римі - AFP

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Римі, де обидва будуть присутні на похороні Папи Франциска. Трамп заявив, що росія та Україна "дуже близькі до угоди".

Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Римі - AFP

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Римі, де вони будуть присутні на похороні Папи Франциска в суботу, повідомив AFP високопосадовець, пише УНН.

Два президенти можуть зустрітися

- сказав чиновник AFP.

Доповнення

У п’ятницю Трамп заявив, що росія та Україна "дуже близькі до угоди".

Прибувши до Риму, Трамп заявив про близькість угоди між рф та Україною і закликав негайно припинити кровопролиття26.04.25, 02:43 • 3424 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Дональд Трамп
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