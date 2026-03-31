Зеленский и Каллас обсудили решения для разблокирования 90 миллиардов евро помощи для Украины

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Как сообщили в ОП, обсудили разблокирование финансовой поддержки Украины на 90 млрд евро, а также принятие 20-го санкционного пакета Евросоюза против РФ, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Каю Каллас за визит в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов и поддержку украинцев на протяжении всех лет российской агрессии. Президент отметил Высокого представителя Евросоюза орденом княгини Ольги I степени.

Зеленский и Каллас обсудили возможные решения, которые помогут разблокировать финансовую поддержку Украины на 90 млрд евро. Глава государства подчеркнул, что эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

Особое внимание уделили усилению санкций против России, в частности скорейшему принятию 20-го санкционного пакета Евросоюза. Президент отметил, что нужно приложить максимум усилий для разблокирования этого пакета, тем более на фоне частичного ослабления санкций против российской нефти.

Владимир Зеленский и Кая Каллас подробно говорили и о поддержке европейской интеграции Украины и важности открытия переговорных кластеров.

Президент также проинформировал о результатах визита в страны Ближнего Востока и важных соглашениях в оборонной сфере, заключенных с партнерами в регионе.