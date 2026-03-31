Зеленський і Каллас обговорили рішення для розблокування 90 мільярдів євро допомоги для України
Київ • УНН
Президент України зустрівся з Каєю Каллас для обговорення фінансової підтримки та 20-го пакета санкцій. Сторони порушили питання євроінтеграції.
У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Як повідомили в ОП, обговорили розблокування фінансової підтримки України на 90 млрд євро, а також ухвалення 20-го санкційного пакета Євросоюзу проти рф, передає УНН.
Деталі
Глава держави подякував Каї Каллас за візит в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів і підтримку українців упродовж усіх років російської агресії. Президент відзначив Високу представницю Євросоюзу орденом княгині Ольги І ступеня.
Зеленський і Каллас обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 млрд євро. Глава держави наголосив, що ці кошти критично важливі та є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.
Особливу увагу приділили посиленню санкцій проти Росії, зокрема якнайшвидшому ухваленню 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Президент зазначив, що треба докласти максимум зусиль для розблокування цього пакета, тим паче на тлі часткового послаблення санкцій проти російської нафти.
Володимир Зеленський і Кая Каллас детально говорили й про підтримку європейської інтеграції України та важливість відкриття переговорних кластерів.
Президент також поінформував про результати візиту до країн Близького Сходу й важливі угоди в оборонній сфері, укладені з партнерами в регіоні.