Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.4м/с
67%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Ізраїль
Село
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Зеленський і Каллас обговорили рішення для розблокування 90 мільярдів євро допомоги для України

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Президент України зустрівся з Каєю Каллас для обговорення фінансової підтримки та 20-го пакета санкцій. Сторони порушили питання євроінтеграції.

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Як повідомили в ОП, обговорили розблокування фінансової підтримки України на 90 млрд євро, а також ухвалення 20-го санкційного пакета Євросоюзу проти рф, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував Каї Каллас за візит в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів і підтримку українців упродовж усіх років російської агресії. Президент відзначив Високу представницю Євросоюзу орденом княгині Ольги І ступеня.

Зеленський і Каллас обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 млрд євро. Глава держави наголосив, що ці кошти критично важливі та є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Особливу увагу приділили посиленню санкцій проти Росії, зокрема якнайшвидшому ухваленню 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Президент зазначив, що треба докласти максимум зусиль для розблокування цього пакета, тим паче на тлі часткового послаблення санкцій проти російської нафти.

Володимир Зеленський і Кая Каллас детально говорили й про підтримку європейської інтеграції України та важливість відкриття переговорних кластерів.

Президент також поінформував про результати візиту до країн Близького Сходу й важливі угоди в оборонній сфері, укладені з партнерами в регіоні.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика