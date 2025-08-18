Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта: Донбасс без отвода войск - FT

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 6046 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 23481 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 44265 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 83823 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 136287 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 88042 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 85435 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67530 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55188 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248564 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
67%
748мм
Популярные новости
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01 • 26707 просмотра
Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадкаPhoto17 августа, 23:48 • 4542 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей02:03 • 6302 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре02:08 • 11425 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 10391 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 83840 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 377508 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 327426 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 330460 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 336729 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 31378 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 26850 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 62532 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 51455 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180308 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Фокс Ньюс
Financial Times

Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта: Донбасс без отвода войск - FT

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский готов к мирному урегулированию конфликта на условиях сохранения нынешней линии фронта. Это означает, что отвод украинских войск из Донбасса не рассматривается.

Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта: Донбасс без отвода войск - FT

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным The Financial Times, готов к мирному урегулированию конфликта, но на условиях сохранения нынешней линии фронта. Фактически это означает, что отвод украинских войск из Донбасса не рассматривается.

Об этом сообщает The Financial Times, пишет УНН.

Детали

Издание пишет, что Зеленский намерен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом настаивать на "продуктивном процессе без невозможных требований", среди которых – отказ от обороны Донбасса. В ход может пойти компромисс, который стороны называют "приемлемым для украинцев".

Такой подход может вызвать дискуссии в обществе: не означает ли это фактическое закрепление статус-кво на фронте и легализацию нынешнего разделения? Но ставки для Украины и Европы чрезвычайно высоки.

Решения, которые будут приняты в Вашингтоне в понедельник, будут определять развитие событий в Европе как минимум на десятилетие вперед

-  сказал Зеленский.

Союзники США намерены призвать Трампа поддержать Украину после саммита с Путиным - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 722 просмотра

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Financial Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты