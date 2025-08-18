Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта: Донбасс без отвода войск - FT

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным The Financial Times, готов к мирному урегулированию конфликта, но на условиях сохранения нынешней линии фронта. Фактически это означает, что отвод украинских войск из Донбасса не рассматривается.

Об этом сообщает The Financial Times, пишет УНН.

Издание пишет, что Зеленский намерен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом настаивать на "продуктивном процессе без невозможных требований", среди которых – отказ от обороны Донбасса. В ход может пойти компромисс, который стороны называют "приемлемым для украинцев".

Такой подход может вызвать дискуссии в обществе: не означает ли это фактическое закрепление статус-кво на фронте и легализацию нынешнего разделения? Но ставки для Украины и Европы чрезвычайно высоки.

Решения, которые будут приняты в Вашингтоне в понедельник, будут определять развитие событий в Европе как минимум на десятилетие вперед