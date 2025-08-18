$41.450.00
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 22806 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 43737 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 82906 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 135797 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 87847 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85262 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67471 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55142 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248549 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Зеленський готовий піти на компроміс по лінії фронту: Донбас без відведення військ - FT

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент України Володимир Зеленський готовий до мирного врегулювання конфлікту на умовах збереження нинішньої лінії фронту. Це означає, що відведення українських військ із Донбасу не розглядається.

Зеленський готовий піти на компроміс по лінії фронту: Донбас без відведення військ - FT

Президент України Володимир Зеленський, за даними The Financial Times, готовий до мирного врегулювання конфлікту, але на умовах збереження нинішньої лінії фронту. Фактично це означає, що відведення українських військ із Донбасу не розглядається.

Про це повідомляє The Financial Times, пише УНН.

Деталі

Видання пише, що Зеленський має намір під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наполягати на "продуктивному процесі без неможливих вимог", серед яких – відмова від оборони Донбасу. У хід може піти компроміс, який сторони називають "прийнятним для українців".

Такий підхід може викликати дискусії в суспільстві: чи не означає це фактичне закріплення статус-кво на фронті та легалізацію нинішнього поділу?Але ставки для України та Європи надзвичайно високі.

Рішення, які будуть прийняті у Вашингтоні в понеділок, визначатимуть розвиток подій у Європі щонайменше на десятиліття вперед

-  сказав Зеленський.

Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 574 перегляди

Степан Гафтко

