Зеленський готовий піти на компроміс по лінії фронту: Донбас без відведення військ - FT
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський готовий до мирного врегулювання конфлікту на умовах збереження нинішньої лінії фронту. Це означає, що відведення українських військ із Донбасу не розглядається.
Про це повідомляє The Financial Times, пише УНН.
Деталі
Видання пише, що Зеленський має намір під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наполягати на "продуктивному процесі без неможливих вимог", серед яких – відмова від оборони Донбасу. У хід може піти компроміс, який сторони називають "прийнятним для українців".
Такий підхід може викликати дискусії в суспільстві: чи не означає це фактичне закріплення статус-кво на фронті та легалізацію нинішнього поділу?Але ставки для України та Європи надзвичайно високі.
Рішення, які будуть прийняті у Вашингтоні в понеділок, визначатимуть розвиток подій у Європі щонайменше на десятиліття вперед
