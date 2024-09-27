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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Для нас важно - быть полностью понятыми и работать в полной координации с США

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26 сентября 2024, 22:27  •  2769 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне. Он представил План победы, поблагодарил за поддержку и призвал укрепить ПВО Украины.

Встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, представив ей План победы. Также поблагодарил за поддержку и призвал укрепить ПВО Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Камалой Харрис, на которой поделился деталями относительно Плана победы и поблагодарил Харрис за ее участие в первом Саммите мира и постоянную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине.

Для нас это очень важно - быть полностью понятыми и работать в полной координации с Соединенными Штатами

- отметил украинский лидер.

Во время встречи президент рассказал о последних событиях на поле боя, в частности операцию в Курской области и вражеские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Он отметил необходимость укрепления противовоздушной обороны и призвал к усилению давления на рф.

Напомним

В свою очередь, во время данной встречи Камала Харрис подчеркнула необходимость поддержки Украины для защиты демократических ценностей и стратегических интересов США.

Зеленский встретился с Камалой Харрис26 сентября 2024, 19:55 • 7155 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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