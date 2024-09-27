Зеленський: Для нас важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у Вашингтоні. Він представив План перемоги, подякував за підтримку та закликав зміцнити ППО України.
Зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представивши їй План перемоги. Також подякував за підтримку та закликав зміцнити ППО України. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс, на якій поділився деталями щодо Плану перемоги та подякував Гарріс за її участь у першому Саміті миру і постійну підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні.
Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі Сполученими Штатами
Під час зустрічі президент розповів про останні події на полі бою, зокрема операцію в курській області та ворожі атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Він наголосив на необхідності зміцнення протиповітряної оборони та закликав до посилення тиску на рф.
Нагадаємо
У свою чергу, під час даної зустрічі Камала Гарріс наголосила на необхідності підтримки України для захисту демократичних цінностей та стратегічних інтересів США.
Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс26.09.24, 22:55 • 17542 перегляди