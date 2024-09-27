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Зеленський: Для нас важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі США

Київ • УНН

 • 78874 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у Вашингтоні. Він представив План перемоги, подякував за підтримку та закликав зміцнити ППО України.

Зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представивши їй План перемоги. Також подякував за підтримку та закликав зміцнити ППО України. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс, на якій поділився деталями щодо Плану перемоги та подякував Гарріс за її участь у першому Саміті миру і постійну підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні.

Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі Сполученими Штатами

- зазначив український лідер.

Під час зустрічі президент розповів про останні події на полі бою, зокрема операцію в курській області та ворожі атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Він наголосив на необхідності зміцнення протиповітряної оборони та закликав до посилення тиску на рф.

Нагадаємо

У свою чергу, під час даної зустрічі Камала Гарріс наголосила на необхідності підтримки України для захисту демократичних цінностей та стратегічних інтересів США.

Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс26.09.24, 22:55 • 17542 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
kamala-harrisКамала Гарріс
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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