Зеленский анонсировал важный разговор с канцлером Германии Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 29 ноября, проведет телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Детали предстоящего разговора пока неизвестны. Об этом заявил Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня у меня был доклад руководителя ГУР Буданова относительно того, какие намерения ракетных ударов есть в россии. Вчера я объяснял ситуацию в разговоре с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Сегодня говорил с премьер-министром Британии Стармером. В графике на завтра есть разговор с канцлером Германии Шольцем. Мы должны вместе реагировать на попытку россии сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну", - сказал Зеленский.

Напомним

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера-председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоявшая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

Досрочные выборы в бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство страны, состоятся в Германии 23 февраля 2025 года.

Кандидатом на должность федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных выборах в бундестаг стал действующий глава правительства Олаф Шольц.