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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации в Украине

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 18:14  •  30829 просмотра

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Президент Украины Зеленский объявил, что комплексный план мобилизации будет представлен на следующей неделе после обсуждения текущих военных вопросов и призыва на военную службу.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом сообщил, что ожидает на следующей неделе увидеть комплексный план по мобилизации в Украине, передает УНН.

Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. Очень верю, что на следующей неделе, по крайней мере, задача поставлена и Залужному, и Умерову, и министрам

- сказал Владимир Зеленский.

Детали

Президент Украины рассказал, что сегодня заслушал доклад, касающийся мобилизации и демобилизации, ротаций в Вооруженных Силах Украины, вопросов по срочникам, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения. Также были обсуждены ситуации с работой ВВК и "военкоматов".

По словам главы государства, комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. "Есть какие-то решения, которые мы сразу приняли, скажу вам честно, но я хотел бы чтобы люди понимали весь план действий, куда мы идем с этим, какие вызовы",- добавил Зеленский.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Зеленський анонсував новий комплексний план щодо мобілізації в Україні
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