Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дополнительные экономические меры, которые помогут Украине стать сильнее. В частности, это касается и налоговой стратегии, и детенизации экономики, и реальной поддержки украинцев и украинского бизнеса. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Мы договорились с премьер-министром Украины Свириденко и министром экономики Соболевым, что в ближайшие недели определимся с дополнительными экономическими мерами, которые помогут Украине стать сильнее. Нужен более стратегический, системный подход, который позволит Украине полагаться на свои силы существеннее и дать обществу сейчас, в условиях этой войны, возможности жить достойнее", - сказал Зеленский.

По его словам, это касается и налоговой стратегии, и детенизации экономики, и реальной поддержки украинцев и украинского бизнеса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро.