"Зеленый переход", содействие безопасности и поддержка ценностей: премьер Швеции назвал приоритеты во время председательства в Совете ЕС

Детали

В ходе речи премьер отметил, что одним из приоритетов будет совместная работа с Европейским парламентом по содействию безопасности Европы путем поддержки Украины и подчеркивания геополитического значения ЕС в мире, которое становится все более неопределенным. Он также подчеркнул, что свободное передвижение в Евросоюзе "не должно означать свободное передвижение преступной деятельности", поэтому Швеция будет работать над общей и согласованной миграционной политикой.

Также страна сосредоточится на переходе стран-членов на "зеленую энергетику" - "задание, которое стало еще более актуальным в свете войны в Украине". Кристерссон сообщил, что председательство Швеции намерено продолжить текущую работу по сокращению выбросов в рамках "Fit for 55" для достижения нейтралитета CO2 до 2050 года и целей, указанных в Парижском соглашении.

По его словам, третьим приоритетом будет разработка новой долгосрочной стратегии на уровне ЕС для повышения конкурентоспособности и производительности. Премьер отметил, что благодаря единому рынку и успешной торговой политике, базирующейся на открытости, с соглашениями и партнерствами по всему миру, ЕС является "экономическим гигантом". Несмотря на это, продолжил он, Союз полностью не использует свой экономический потенциал.

"Наша производительность падает, и все меньше крупнейших компаний на планете расположены в ЕС. Сегодня мы тратим гораздо меньше на исследования и разработки, чем США и Китай, и высокие цены на энергоносители могут оттолкнуть инвестиции из Европы", - объяснил премьер.

Четвертым приоритетом Кристерссон назвал поддержку общих фундаментальных ценностей Евросоюза. Для этого Швеция организует симпозиум, посвященный важности верховенства права в Стокгольме в мае 2023 года.

Напомним

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что приоритетом председательства будет Украина, поскольку ее победа в войне с россией "экзистенциальна для всего мира".