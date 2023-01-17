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The New York Times

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"Зелений перехід", сприяння безпеці та підтриска цінностей: прем'єр Швеції назвав пріоритети під час головування в Раді ЄС

Київ • УНН

 • 364318 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі повідомив, що пріоритетами шведського головування в Раді ЄС будуть "зелений перехід", сприяння безпеці в Європі шляхом підтримки України та підтримка спільних фундаментальних цінностей Союзу. Про це інформує УНН з посиланням на sweden2023.eu.

"Зелений перехід", сприяння безпеці та підтриска цінностей: прем'єр Швеції назвав пріоритети під час головування в Раді ЄС

Деталі

Під час промови прем'єр зазначив, що одним з пріоритетів буде спільна робота з Європейським парламентом щодо сприяння безпеці Європи шляхом підтримки України та підкреслення геополітичного значення ЄС у світі, що стає все більш невизначеним. Він також наголосив, що вільне пересування в Євросоюзі "не повинно означати вільне пересування злочинної діяльності", тому Швеція працюватиме над спільною та узгодженою міграційною політикою.

Також країна зосередиться на переході країн-членів на "зелену енергетику" - "завдання, яке стало ще більш актуальним у світлі війни в Україні". Крістерссон повідомив, що головування Швеції має намір продовжити поточну роботу зі скорочення викидів у рамках "Fit for 55" для досягнення нейтралітету CO2 до 2050 року та цілей, зазначених у Паризькій угоді.

За його словами, третім пріоритетом буде розробка нової довгострокової стратегії на рівні ЄС для підвищення конкурентоспроможності та продуктивності. Прем'єр зауважив, що завдяки єдиному ринку та успішній торговельній політиці, яка базується на відкритості, з угодами та партнерствами по всьому світу, ЄС є "економічним гігантом". Попри це, продовжив він, Союз не використовує повністю свій економічний потенціал.

"Наша продуктивність падає, і все менше найбільших компаній на планеті розташовані в ЄС. Сьогодні ми витрачаємо значно менше на дослідження та розробки, ніж США та Китай, і високі ціни на енергоносії можуть відштовхнути інвестиції з Європи", - пояснив прем'єр.

Четвертим пріоритетом Крістерссон назвав підтримку спільних фундаментальних цінностей Євросоюзу. Для цього Швеція організує симпозіум, присвячений важливості верховенства права, в Стокгольмі в травні 2023 року.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що пріоритетом головування буде Україна, оскільки її перемога у війні з росією є "екзистенційною для усього світу".

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