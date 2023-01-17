"Ніщо не є настільки важливим": прем'єр Швеції назвав Україну пріоритетом головування в ЄС

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"Наша очевидна відправна точка, перший пріоритет для кожного – це Україна. Ніщо не є настільки важливим. Але це не просто управління кризою – це боротьба за демократію та боротьба за порядність. Українська перемога екзистенційна для Європи і, чесно кажучи, для всього світу", - заявив він.

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Крістерссон наголосив, що після початку війни західні демократії "залишилися єдиними", а "трансатлантична єдність України сьогодні сильніша, ніж будь-коли". Він додав, що "історія була зроблена", коли Президент України Володимир Зеленський відмовився залишити Київ і залишився в Україні зі своїм урядом.

"Роблячи це, він втілив спротив країни. На полі бою, але також у битві за серця та розуми, Україна дала надію всім нам, хто вірить, що влада народу завжди перемагає владу сильного. Поки опір України триває, ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що переможе Україна та її майбутнє в ЄС. Бо якщо надія на майбутнє демократії в Україні, то надія України в нас", - сказав він.

За словами міністра, що завдання Швеції у Раді ЄС - забезпечити постійну економічну, політичну, гуманітарну та військову підтримку України з боку Євросоюзу. Зокрема, вони стежитимуть за прогресом реформ в Україні на її шляху до членства в ЄС, розпочнуть роботу над рішеннями для відновлення та реконструкції країни разом з міжнародними партнерами.

"Відбудова України після війни нагадає нам план Маршалла після Другої світової війни. І в цих зусиллях заморожені російські активи мають бути не лише частиною проблеми, а й частиною вирішення. Я передбачаю дуже ретельний аналіз того, якою мірою демократичний світ може об’єднатися у повторному використанні цих грошей, щоб відновити частину руйнувань", - повідомив Крістерссон.

Нагадаємо

Швеція з 1 січня розпочала головування в Раді Європейського Союзу на пів року.