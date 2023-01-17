"Ніщо не є настільки важливим": прем'єр Швеції назвав Україну пріоритетом головування в ЄС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 16259 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 35099 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 43957 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 54082 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 94072 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 56017 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 117035 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 83172 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64183 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119883 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 58984 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 47933 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 114191 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 51647 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 48174 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 94072 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 114215 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 117035 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 234788 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 283379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 48195 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 51673 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32862 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36920 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52179 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

"Ніщо не є настільки важливим": прем'єр Швеції назвав Україну пріоритетом головування в ЄС

Київ • УНН

 • 352639 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу в Європейському парламенті представив пріоритети головування його країни в Раді ЄС. Він наголосив, що пріоритетом головування буде Україна, оскільки її перемога у війні з росією є "екзистенційною для усього світу", передає УНН.

"Ніщо не є настільки важливим": прем'єр Швеції назвав Україну пріоритетом головування в ЄС

Цитата

"Наша очевидна відправна точка, перший пріоритет для кожного – це Україна. Ніщо не є настільки важливим. Але це не просто управління кризою – це боротьба за демократію та боротьба за порядність. Українська перемога екзистенційна для Європи і, чесно кажучи, для всього світу", - заявив він.

Деталі

Крістерссон наголосив, що після початку війни західні демократії "залишилися єдиними", а "трансатлантична єдність України сьогодні сильніша, ніж будь-коли". Він додав, що "історія була зроблена", коли Президент України Володимир Зеленський відмовився залишити Київ і залишився в Україні зі своїм урядом.

"Роблячи це, він втілив спротив країни. На полі бою, але також у битві за серця та розуми, Україна дала надію всім нам, хто вірить, що влада народу завжди перемагає владу сильного. Поки опір України триває, ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що переможе Україна та її майбутнє в ЄС. Бо якщо надія на майбутнє демократії в Україні, то надія України в нас", - сказав він.

За словами міністра, що завдання Швеції у Раді ЄС - забезпечити постійну економічну, політичну, гуманітарну та військову підтримку України з боку Євросоюзу. Зокрема, вони стежитимуть за прогресом реформ в Україні на її шляху до членства в ЄС, розпочнуть роботу над рішеннями для відновлення та реконструкції країни разом з міжнародними партнерами.

"Відбудова України після війни нагадає нам план Маршалла після Другої світової війни. І в цих зусиллях заморожені російські активи мають бути не лише частиною проблеми, а й частиною вирішення. Я передбачаю дуже ретельний аналіз того, якою мірою демократичний світ може об’єднатися у повторному використанні цих грошей, щоб відновити частину руйнувань", - повідомив Крістерссон.

Нагадаємо

Швеція з 1 січня розпочала головування в Раді Європейського Союзу на пів року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24