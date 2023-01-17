"Ничто не столь важно": премьер Швеции назвал Украину приоритетом председательства в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления в Европейском парламенте представил приоритеты председательства его страны в Совете ЕС. Он отметил, что приоритетом председательства будет Украина, поскольку ее победа в войне с россией "экзистенциальна для всего мира", передает УНН.
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"Наша очевидная отправная точка, первый приоритет для каждого – это Украина. Ничто не столь важно. Но это не просто управление кризисом – это борьба за демократию и борьба за порядочность. Украинская победа экзистенциальна для Европы и, честно говоря, для всего мира", – заявил он.
Детали
Кристерссон подчеркнул, что после начала войны западные демократии "остались едиными", а "трансатлантическое единство Украины сегодня сильнее, чем когда-либо". Он добавил, что "история была сделана", когда Gрезидент Украины Владимир Зеленский отказался покинуть Киев и остался в Украине со своим правительством.
"Делая это, он олицетворил сопротивление страны. На поле боя, но также в битве за сердца и умы, Украина дала надежду всем, кто верит, что власть народа всегда побеждает власть сильного. Пока сопротивление Украины продолжается, мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что победит Украина и будущее в ЕС. Ибо если надежда на будущее демократии в Украине, то надежда Украины у нас", - сказал он.
По словам министра, задача Швеции в Совете ЕС - обеспечить постоянную экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку Украины со стороны Евросоюза. В частности, они будут следить за прогрессом реформ в Украине на ее пути к членству в ЕС, начнут работу над решениями по восстановлению и реконструкции страны вместе с международными партнерами.
"Восстановление Украины после войны напомнит нам план Маршалла после Второй мировой войны. И в этих усилиях замороженные российские активы должны быть не только частью проблемы, но и частью решения. Я предусматриваю очень тщательный анализ того, в какой степени демократический мир может объединиться в повторном использовании этих денег, чтобы восстановить часть разрушений", - сообщил Кристерссон.
Напомним
Швеция с 1 января начала председательство в Совете Европейского Союза на полгода.