“Зеленое отмывание”: Грета Тунберг отказалась от поездки на экологический форум в Египте

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“Я не собираюсь на COP27 по многим причинам, но пространство для гражданского общества в этом году чрезвычайно ограничено”, — сказала она во время вопроса и ответа на презентации своей последней книги в лондонском Southbank Centre.

19-летняя активистка ранее выражала солидарность в своем Twitter по поводу 27-й конференции ООН по климату, которая открылся курортном городе Шарм-эль-Шейх на Красном море 6 ноября.

“Конкурсы в основном используются как возможность для лидеров и людей у ​​власти привлечь внимание, используя много разных видов зеленого отмывания”, — сказала она.

Конференции COP, добавила она, “на самом деле не преследует цель изменить всю систему”, а в то же время поощряют постепенный прогресс.

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