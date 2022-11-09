“Зеленое отмывание”: Грета Тунберг отказалась от поездки на экологический форум в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Шведская климатическая активистка Грета Тунберг заявила, что пропустит переговоры COP27 в следующем месяце в Египте, критикуя глобальный саммит как форум для «зеленого отмывания».
Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
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“Я не собираюсь на COP27 по многим причинам, но пространство для гражданского общества в этом году чрезвычайно ограничено”, — сказала она во время вопроса и ответа на презентации своей последней книги в лондонском Southbank Centre.
19-летняя активистка ранее выражала солидарность в своем Twitter по поводу 27-й конференции ООН по климату, которая открылся курортном городе Шарм-эль-Шейх на Красном море 6 ноября.
“Конкурсы в основном используются как возможность для лидеров и людей у власти привлечь внимание, используя много разных видов зеленого отмывания”, — сказала она.
Конференции COP, добавила она, “на самом деле не преследует цель изменить всю систему”, а в то же время поощряют постепенный прогресс.
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