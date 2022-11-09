“Зелене відмивання”: Грета Тунберг відмовилася від поїздки на екологічний форум в Єгипті

Цитата

“Я не збираюся на COP27 з багатьох причин, але простір для громадянського суспільства цього року надзвичайно обмежений”, — сказала вона під час запитання та відповіді на презентації своєї останньої книги в лондонському Southbank Centre.

19-річна активістка раніше висловлювала солідарність у своєму Twitter з приводу 27-ї конференції ООН з питань клімату, яка відкривсяв курортному місті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі 6 листопада.

“Конкурси в основному використовуються як можливість для лідерів і людей при владі привернути увагу, використовуючи багато різних видів зеленого відмиванням”, — сказала вона.

Конференції COP, додала вона, “насправді не мають на меті змінити всю систему”, а натомість заохочують поступовий прогрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Максимальна переробка відходів для підтримки екології країни: у Київському КПК поділилися досвідом.