Максимальна переробка відходів для підтримки екології країни: у Київському КПК поділилися досвідом

Цитата

"Частина відходів, що утворюється в процесі виробництва - це суміші легких відходів від розпуску макулатури. Наші партнери використовують її як сировину при виготовленні паливних брикетів або у подрібненому виді у якості палива для вироблення теплової або електричної енергії”, - розповіли на комбінаті.

Там наголосили, що Київський КПК в цілому здійснює комплекс заходів з питань ресурсної цінності відходів виробництва картону та паперу та можливості подальшого їх використання у якості сировини у інших виробництвах на підставі звернень від різноманітних підприємств.

“Наприклад, тверді відходи підходять для спалювання в котлах та печах підприємств промисловості, енергетики та теплових мереж, в тому числі для спалювання в печах для цементної промисловості. На поставку такого палива між ККПК та АТ "Подільський цемент" вже укладений договір”, - повідомили у комбінаті.

Раніше

У Київському КПК повідомили, що користуються циркулярною моделлю економіки, впроваджуючи відповідні технологічні заходи, через що минулоріч їм вдалося повторно використати понад 70% від всього об'єму утворених відходів виробництва картону та паперу.

Довідка

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції.

Наразі Київський картонно-паперовий комбінат виробляє гофротару, литу тару, картон та паперові вироби, зокрема - відомий на всю Україну туалетний папір “Обухів 65”.