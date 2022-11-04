Максимальная переработка отходов для поддержки экологии страны: в Киевском КБК поделились опытом

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"Часть отходов, которая образуется в процессе производства – это смеси легких отходов от роспуска макулатуры. Наши партнеры используют ее как сырье при изготовлении топливных брикетов или в измельченном виде в качестве топлива для выработки тепловой или электрической энергии", - рассказали на комбинате.

Там отметили, что Киевский КБК в целом осуществляет комплекс мероприятий по ресурсной ценности отходов производства картона и бумаги и возможности дальнейшего их использования в качестве сырья в других производствах на основании обращений от различных предприятий.

“К примеру, твердые отходы подходят для сжигания в котлах и печах предприятий промышленности, энергетики и тепловых сетей, в том числе для сжигания в печах для цементной промышленности. На поставку такого топлива между ККБК и АО "Подольский цемент" уже заключен договор", - сообщили в комбинате.

Ранее

В Киевском КБК сообщили, что пользуются циркулярной моделью экономики, внедряя соответствующие технологические мероприятия, из-за чего в прошлом им удалось повторно использовать более 70% от всего объема образовавшихся отходов производства картона и бумаги.

Справка

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.

Сейчас Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности – известную на всю Украину туалетную бумагу “Обухов 65”.