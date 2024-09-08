Здание не газифицировано: взрыв в Голосеевском районе не связан с работой систем газоснабжения - КГГА

Сегодня в Голосеевском районе столицы произошел взрыв на территории АТП. Однако предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась - по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как сообщили в КГГА, в аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано.

"Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Причины аварии будут известны после завершения расследования", - говорится в сообщении.

Напомним

На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного пока происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. Без пожара. Предварительно, обнаружили двух погибших.

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