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Будівля не газифікована: вибух у Голосіївському районі не повʼязаний з роботою систем газопостачання - КМДА

Будівля не газифікована: вибух у Голосіївському районі не повʼязаний з роботою систем газопостачання - КМДА

Київ • УНН

 • 29771 перегляди

На території АТП в Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження. КМДА спростувала попередню інформацію про вибух газу, оскільки будівля не була газифікована.

Сьогодні у Голосіївському районі столиці стався вибух на території АТП. Проте попередня інформація про вибух газу не підтвердилась — за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Як повідомили у КМДА, до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух не газифікована.

"Екстрені служби продовжують працювати на місці події. Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих.   

В КМДА назвали причину вибуху на території автотранспортного підприємства08.09.24, 14:20 • 28343 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП

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