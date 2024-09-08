В КМДА назвали причину вибуху на території автотранспортного підприємства
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва стався вибух газу на території автотранспортного підприємства. Частково зруйновано двоповерхову будівлю, виявлено тіла двох загиблих, під завалами можуть залишатися люди.
Вибух газу стався у Голосіївському районі на території автотранспортного підприємства у двоповерховій будівлі цеху розміром 40 на 100 м. Під завалами можуть залишатися люди.
Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
Вибух газу стався у Голосіївському районі на території АТП – у двоповерховій будівлі цеху розміром 40 на 100 м. Внаслідок цього частково зруйновано кут будівлі. Пожежі не виявлено
Повідомляється, що на місці працює 35 рятувальників та 12 одиниць техніки ГУ ДСНС у м. Києві, а також 7 фахівців та 1 одиниця техніки Київської рятувальної служби.
Також зазначається, що фахівці розбирають елементи зруйнованих конструкцій. Наразі деблоковано тіла двох загиблих.
Під завалами можуть залишатися люди.
Доповнення
Начальник КМВА Сергій Попко повідомляв, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих.