В КГГА назвали причину взрыва на территории автотранспортного предприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Голосеевском районе Киева произошел взрыв газа на территории автотранспортного предприятия. Частично разрушено двухэтажное здание, обнаружены тела двух погибших, под завалами могут оставаться люди.

Взрыв газа произошел в Голосеевском районе на территории автотранспортного предприятия в двухэтажном здании цеха размером 40 на 100 м. Под завалами могут оставаться люди.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на КГГА.

Взрыв газа произошел в Голосеевском районе на территории АТП - в двухэтажном здании цеха размером 40 на 100 м. В результате этого частично разрушен угол здания. Пожар не обнаружен

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что на месте работает 35 спасателей и 12 единиц техники ГУ ГСЧС в г. Киеве, а также 7 специалистов и 1 единица техники Киевской спасательной службы.  

Также отмечается, что специалисты разбирают элементы разрушенных конструкций. Сейчас деблокированы тела двух погибших.

Под завалами могут оставаться люди.  

Дополнение

Начальник КГВА Сергей Попко сообщал, что на территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. Без пожара. Предварительно, обнаружили двух погибших. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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