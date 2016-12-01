Оружие и патроны обнаружили на иностранном судне Херсонские пограничники

Вчера, 30 ноября, в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" во время мероприятий контроля пограничники обнаружили оружие на иностранном судне, которое прибыло под флагом Мальты.

Не допустили перемещения оружия пограничники отдела "Николаев" Херсонского отряда. На скрытый тайник с оружием сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки. В ходе осмотра пограничники обнаружили в одной из кают под кроватью тайник с двумя гладкоствольными охотничьими ружьями и 539 патронами к ним.

Находку пограничники изъяли и передали представителям Государственной фискальной службы.