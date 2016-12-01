Зброю та набої виявили на іноземному судні Херсонські прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На іноземному судні прикордонники Херсонського загону виявили дві рушниці та понад півтисячі набоїв до них. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора, 30 листопада, в пункті пропуску “Миколаївський морський торговельний порт” під час заходів контролю прикордонники виявили зброю на іноземному судні, яке прибуло під прапором Мальти.
Не допустили переміщення зброї прикордонники відділу “Миколаїв” Херсонського загону. На приховану схованку зі зброєю спрацював службовий собака, натренований на пошук зброї та вибухівки. В ході огляду прикордонники знайшли в одній з кают під ліжком сховок з двома гладкоствольними мисливськими рушницями та 539 набоями до них.
Знахідку прикордонники вилучили та передали представникам Державної фіскальної служби.