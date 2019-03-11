Вооруженные силы усилили охрану на складах с боеприпасами на фоне приближения выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Накануне выборов для предотвращения провокаций охрана объектов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов была усилена. Об этом во время брифинга в Киеве, отвечая на вопрос журналиста, заявил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины полковник Николай Швец, передает корреспондент УНН.
"Все потенциально опасные объекты хранения боезапаса и горюче-смазочных материалов уже в течение почти 3 недель под усиленной (охраной - ред.), по имеющейся информации, до начала выборов, с возможностью дальнейшего продления этого усиления", - сказал генерал, отвечая на вопрос о возможных провокациях во время выборов.
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Напомним, после взрывов в Черниговской области в октябре 2018 года охрану арсеналов усилили по всей Украине.