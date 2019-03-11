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Збройні сили посилили охорону на складах з боєприпасами на тлі наближення виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Напередодні виборів для запобігання провокацій охорону об'єктів зберігання боєзапасів та паливно-мастильних матеріалів було посилено. Про це під час брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналіста, заявив начальник Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України полковник Микола Швець, передає кореспондент УНН.

“Усі потенційно небезпечні об’єкти зберігання боєзапасу та паливно-мастильних матеріалів вже протягом майже 3 тижнів під посиленою (охороною — ред.), за наявною інформацією, до початку виборів, з можливістю подальшого продовження цього посилення”, — сказав генерал, відповідаючи на запитання щодо можливих провокацій під час виборів.

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Нагадаємо, після вибухів на Чернігівщині у жовтні 2018 року охорону арсеналів посилили по всій Україні.

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