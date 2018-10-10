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Після вибухів на Чернігівщині охорону арсеналів посилили по всій Україні

Після вибухів на Чернігівщині охорону арсеналів посилили по всій Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На всій території України посилено охорону та оборону складів та арсеналів після надзвичайної ситуації з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

"За наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка посилено охорону та оборону складів і арсеналів зберігання боєприпасів на всій території України", - повідомили у Генштабі.

Також в оборонному відомстві повідомили, що станом на 7 годину 10 жовтня продовжуються заходи локалізації та ліквідації надзвичайної події на 6-му арсеналі.

"Ситуація контрольована. Також додатково до вже наявної спеціальної інженерної та пожежної техніки заплановане прибуття ще трьох пожежних танків на територію 6-го арсеналу. Продовжують проводитися відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону України", - вказали у Генштабі.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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