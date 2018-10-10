После взрывов в Черниговской области охрану арсеналов усилили по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов после чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"По приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - сообщили в Генштабе.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 7 часов 10 октября продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале.
"Ситуация контролируется. Также дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала. Продолжают проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - указали в Генштабе.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.