"Оружия будет больше": Ермак анонсировал адскую зиму для оккупантов

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"Оружия будет больше. Зима для врага будет местами холодной, а где-то адской, если он не уберется из Украины", – написал Ермак.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что зима и нытье россии по поводу переговоров не повлияют на деоккупацию украинских территорий.