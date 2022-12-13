"Оружия будет больше": Ермак анонсировал адскую зиму для оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в телеграме, что оружия будет больше, а российских оккупантов ждет адская зима, передает УНН.
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"Оружия будет больше. Зима для врага будет местами холодной, а где-то адской, если он не уберется из Украины", – написал Ермак.
Напомним
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что зима и нытье россии по поводу переговоров не повлияют на деоккупацию украинских территорий.