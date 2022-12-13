"Зброї буде більше": Єрмак анонсував пекельну зиму для окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у телеграмі, що зброї буде більше, а на російських окупантів чекає пекельна зима, передає УНН.
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"Зброї буде більше. Зима для ворога буде місцями холодною, а десь пекельною, якщо він не забереться з України", – написав Єрмак.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зима та скиглення росії щодо переговорів не вплинуть на деокупацію українських територій.