"Зброї буде більше": Єрмак анонсував пекельну зиму для окупантів

Цитата

"Зброї буде більше. Зима для ворога буде місцями холодною, а десь пекельною, якщо він не забереться з України", – написав Єрмак.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зима та скиглення росії щодо переговорів не вплинуть на деокупацію українських територій.