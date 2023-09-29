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Оружие более чем на 30 миллионов гривен: двое мужчин под Киевом прятали ЗРК оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. На Киевщине правоохранители разоблачили злоумышленников, которые незаконно хранили ЗРК оккупантов. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

Жители Бориспольского района 38 и 45 лет незаконно получили и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров.

По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области.

Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК ТОР, который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местоположение боеприпасов к комплексу – их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

По данному факту фигурантам сообщено о подозрении.

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