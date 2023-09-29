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Зброя на понад 30 мільйонів гривень: двоє чоловіків під Києвом ховали ЗРК окупантів

Зброя на понад 30 мільйонів гривень: двоє чоловіків під Києвом ховали ЗРК окупантів

Київ • УНН

 • 209615 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили зловмисників, які незаконно зберігали ЗРК окупантів. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

Деталі

Жителі Бориспільського району 38 та 45 років незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси агресорів.

За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області.

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК ТОР, який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень.

За даним фактом фігурантам повідомлено про підозру.

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