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Сбитие самолета МАУ: Иран продолжает игнорировать претензии Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Иран до сих пор не желает поддерживать украинскую позицию и, по сути, продолжает игнорировать претензии Украины относительно сбивания самолета рейса PS752. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Цитата

“Координационная группа серьезно и преданно относится к принципу мирного урегулирования международных споров. С 2020 года Группа предпринимала несколько попыток решить спор о сбитом рейсе PS752 путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран наконец согласился встретиться со всеми членами Группы для проведения переговоров. Соответственно, на этой неделе представители четырех стран-членов Координационной группы встретились с должностными лицами Ирана, чтобы обсудить ответственность Исламской Республики Иран как государства за сбивание рейса PS752”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ключевыми темами во время обсуждений была ответственность Ирана за нарушение им международного права и необходимость полного возмещения ущерба, причиненного сбиванием Ираном рейса PS752.

“Для Группы полное возмещение означает больше, чем просто финансовая компенсация. Координационная группа выражает сожаление по поводу того, что Иран до сих пор не желает поддерживать нашу позицию по существу и продолжает игнорировать наши претензии. Исходя из обсуждений, которые состоялись на этой неделе, Группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров”, — отмечается в сообщении.

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Отмечается, что пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, Координационная группа будет продолжать принимать меры для урегулирования этого спора в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном Суде ООН.

“Семьи жертв рейса PS752 заслуживают прозрачности, справедливости и ответственности за трагическую потерю своих близких и за страдания, которые они продолжают терпеть. Координационная группа остается преданной этой цели”, — говорится в сообщении.

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