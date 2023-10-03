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Збиття літака МАУ: Іран продовжує ігнорувати претензії України

Збиття літака МАУ: Іран продовжує ігнорувати претензії України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Іран досі не бажає підтримувати українську позицію та, по суті, продовжує ігнорувати претензії України щодо збиття літака рейсу PS752. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

Цитата

“Координаційна група серйозно та віддано ставиться до принципу мирного врегулювання міжнародних спорів. З 2020 року Група робила кілька спроб вирішити спір щодо збиття рейсу PS752 шляхом переговорів, і у вересні 2023 року Іран нарешті погодився зустрітися з усіма членами Групи для проведення переговорів. Відповідно, цього тижня представники чотирьох країн-членів Координаційної групи зустрілися з посадовими особами Ірану, щоб обговорити відповідальність Ісламської Республіки Іран як держави за збиття рейсу PS752”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ключовими темами під час обговорень була відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права та необхідність повного відшкодування шкоди, спричиненої збиттям Іраном рейсу PS752.

“Для Групи повне відшкодування означає більше, ніж просто фінансова компенсація. Координаційна група висловлює жаль з приводу того, що Іран досі не бажає підтримувати нашу позицію по суті та продовжує ігнорувати наші претензії. Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, Група вважає, що наша позиція та позиція Ірану занадто далекі одне від одного, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів”, — зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збиття літака МАУ: Україна подала позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН

Наголошується, що поки Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність, Координаційна група продовжуватиме вживати заходів для врегулювання цього спору відповідно до норм міжнародного права, включно в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН.

“Сім’ї жертв рейсу PS752 заслуговують на прозорість, справедливість і відповідальність за трагічну втрату своїх близьких і за страждання, які вони продовжують терпіти. Координаційна група залишається відданою цій меті”, — йдеться в повідомленні.

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